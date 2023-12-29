وست هام يصدم آرسنال ويحرمه من الصدارة وبرايتون يهزم توتنهام

المنامة - ياسر ابراهيم -

نجح وست هام في خطف فوز ثمين من مضيفه آرسنال ملحقاً به الخسارة الأولى على أرضه هذا الموسم.



وتغلب وست هام على مضيفه آرسنال 2-0 يوم الخميس ضمن المرحلة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وباغت الضيف منافسه بهدف في الدقيقة الثالثة عشرة سجله التشيكي شوتشيك وتمكن من الحفاظ على تقدمه طوال الشوط الأول.



وحسم وست هام اللقاء بهدف ثانٍ حمل توقيع اليوناني مافروبانوس في الدقيقة الخامسة والخمسين لينجح في الفوز بالمباراة الرابعة من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات.



وصمد تلامذة الاسكتلندي مويس بقيادة الحارس الفرنسي أريولا أمام الضغط الكبير من آرسنال الذي أهدر عدة فرص متاحة للتسجيل بينما أهدر الجزائري سعيد بن رحمة فرصة إضافة الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.



وهذه المباراة الرابعة التي يفشل بها آرسنال في تحقيق الفوز من أصل آخر خمس مباريات له كما أنها المرة الأولى التي يخسر بها على أرضه ضمن جميع المسابقات هذا الموسم.



ورفع وست هام رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذي بات سابعاً.



وتوقف رصيد آرسنال عند النقطة الأربعين في الوصافة بفارق نقطتين أيضاً عن ليفربول المتصدر.



ويعاني آرسنال من غياب العديد من عناصره المهمة وهو ما دفع مدربه الإسباني أرتيتا للحديث عن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



برايتون يهزم توتنهام

وفي مباراة أخرى، عاد برايتون إلى سكة الانتصارات من الباب الواسع بعدما ألحق بتوتنهام خسارة جديدة. وتغلّب برايتون على ضيفه توتنهام 4-2.



ونجح برايتون في تحقيق أول انتصار له بعد سلسلة من النتائج السلبية تمثلت بعدم فوزه في آخر ثلاث مباريات توالياً بالمسابقة.



ولم يتأخر برايتون في أخذ الأفضلية بفضل هدف من هينشيلوود بعد مرور 11 دقيقة قبل أن يضيف البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثاني من ركلة جزاء (23).



وأهدى البديل الإكوادوري إستوبينان أصحاب الأرض الهدف الثالث (63) ومن ثم أتى الدور على بيدرو الذي وقّع على الهدف الثاني له من ركلة جزاء والرابع لفريقه (75).



وانتفض توتنهام في الدقائق الأخيرة بعدما سجّل له البديل الأرجنتيني فيليز الهدف الأول (81) ومن ثم أضاف الويلزي ديفيز الهدف الثاني (85) لكنه لم يتمكن من تجنب الخسارة الأولى له بعد ثلاثة انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند 36 نقطة في المركز الخامس.



من جهة أخرى عاد برايتون للاقتراب من أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن وست هام.



المصدر: بي إن سبورت