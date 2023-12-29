خالد مرتجي: متأثرون بغياب العامري فاروق ونهدي الكأس له

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في أبوظبي، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر، مؤكدا أن الفريق تكلل مجهوده بالنجاح بعد 19 يومًا خارج البلاد، للمشاركة في مونديال الأندية ثم التتويج باللقب المحلي.

وقال مرتجي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "فوزنا جاء مستحق رغم الاحداث الدرامية، وكنت على يقين من الفوز رغم استقبال الهدف الثاني، وكنت واثق أن مجهود اللاعبين والجهاز الفني والجماهير لن يضيع وسنتوج باللقب".

وأضاف: "اشكر محمود الخطيب على اتاحة الفرصة لي لرئاسة البعثة في كأس العالم للأندية في السعودية ثم السوبر المصري بالإمارات، وهو إيقونة النادي ويمنح الجميع داخل المجلس روح كبيرة، وأشكر أعضاء المجلس على دعمهم لي أيضا، وحققنا بطولة غالية في النهاية".

وأكمل: "أناشد الجميع بضرورة عودة الجماهير إلى المدرجات مرة آخرى، الكرة بدون جمهور مثل الفرح بدون (معازيم) لابد أن نفكر في عودة الجماهير لأنهم أساس كرة القدم، وهم من صنعوا هؤلاء اللاعبين، والكرة في الأساس للمشجعين، والحمد لله على أننا أسعدنا جمهورنا العظيم".

وواصل: "شعرنا بـ"غصة" كبيرة والقهر بعد الخسارة أمام فلومينينسي، صادفنا سوء توفيق ولم نستغل الفرص رغم أننا كنا الأفضل، وكنا نستحق الصعود للنهائي، كما تعرضنا لظلم تحكيمي أيضا في هذه المباراة، والظروف لم تكن جيدة، ولكن عوضنا ذلك بالبرونزية، وبعد المباراة الخطيب اجتمع باللاعبين وطالبهم بنسيان اللقاء تماما".

وزاد: يوري دجوركاييف، وخلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وانفانتنيو كانوا يتحدثون معنا عن استحقاق الأهلي الوصول للنهائي، والجميع كان يشيد بمستوى الفريق في مونديال الأندية، وغياب العامري فاروق مؤثر نفسيًا بالنسبة لنا ونتمنى له الشفاء والعودة من جديد للعمل في النادي، نحتاج لوجوده جدًا ، ونهدي له بطولة كأس السوبر".

وأشار إلى أن الأهلي مطلوب منه مليون و 300 الف دولار شهريا، من أجل تسديد رواتب الاجانب سواء مدربين أو لاعبين.

وأكد أن إمام عاشور سليم، ولكنه يعاني من حالة اجهاد واضحة، وما حدث مؤخرا من ضغط مباريات لا يتحمله أحد، ومحمد الشناوي وياسر ابراهيم سيكونان جاهزان لمعسكر منتخب مصر. والحمد لله على هدف موديست (ربنا نفخ في صورته), وهو لاعب جيد، وكولر كان لديه إصرار على التعاقد معه، قد يكون محتاج وقت للتأقلم مع الفريق، ونتمنى أن تكون بداية الانتعاشة له في الفترة المقبلة.

وأتم: "بعثة الأهلي سوف تعود إلى القاهرة صباح الجمعة، والطائرة ستتحرك في الثانية والنصف صباحًا".