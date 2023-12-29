حمزة علاء: السوبر بطولة غالية.. وحراسة مرمى الأهلي في أمان

ياسر رشاد - القاهرة - قال حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن بطولة السوبر التي حققها الأهلي على حساب مودرن فيوتشر ‏غالية، لأنها جاءت في توقيت مناسب قبل نهاية العام، وبداية العام الجديد.‏

وأوضح أن الفريق كان يسعى بكل قوة نحو الحصول على اللقب، في ظل دوافع اللاعبين نحو حصد البطولة، وإضافتها إلى سجلات ‏النادي ودولاب بطولاته.‏

وأشار إلى أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وكانت هناك رغبة أكيدة في الفوز، على الرغم من المجهود البدني الكبير ‏خلال الأشواط الإضافية.‏

وشدد حمزة علاء على أن حراسة مرمى الفريق في أمان، متمنيًا سرعة التعافي لمحمد الشناوي كابتن الفريق ومشاركته بشكل طبيعي ‏خلال الفترة القادمة.‏

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة كأس السوبر المصري، بعد فوزه على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

تمكن محمود كهربا من تسجيل هدف التقدم لفريق الأهلي فى الدقيقة 13، وعزز تقدم فريق الأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 34 واحرز هدف مودرن فيوتشر اللاعب عمر السعيد في الدقيقة 77، فيما سجل محمد محمود الهدف الثاني فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2 ـ 2.

ونجح أنتوني موديست في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 114 من الوقت الإضافي ثم بعد دقيقتين أضاف كريم فؤاد الهداف الرابع.