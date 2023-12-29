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شركات تسويق تطارد مدافع الأهلي ياسر إبراهيم

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الفرنسي أنتوني موديست كان وراء تتويج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري الذي سجل الهدف الثالث وصنع الرابع أمام فيوتشر، في الوقت الإضافي، وهذا العام 2023 هو (عام السعادة للأهلاوية).

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الأهلي كان مسيطرا على اللقاء لمدة 75 دقيقة، وفجأة استقبل الفريق هدفين من خطأ شوبير وتسديدة لـ محمد محمود ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت شباك الفريق، لكن الأهلي يستحق البطولة عن جدارة واستحقاق".

وأضاف: "شركات تسويق كثيرة أصبحت تطارد ياسر ابراهيم مدافع النادي الأهلي بعد تالقه في كأس العالم للأندية".

وأكد: "هناك محاولات لجلب عروض خليجية لضم ياسر ابراهيم الذي لفت الانظار مع الأهلي بعد تألقه بشكل واضح".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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