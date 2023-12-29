مدير الكرة بنادي زد يكشف موقف محمود صابر.. وحقيقة عروض مصطفى زيكو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي زد، أن يخطط حاليا لبقاء فريقه في الدوري المصري تحت قيادة مجدي عبدالعاطي، مشيرا إلى أنه زد يمتلك مجلس إدارة جيد.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس، أن محمود صابر لديه شرط في عقده بأحقية بيراميدز في اعادته خلال يناير، لكن زد في حاجة للاعب ويريد الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم، كما أنه يشارك في المباريات الاخيرة. ولم يتم التفاوض مطلقا مع زد بشكل رسمي من جانب أي نادٍ، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات.

وأشار إلى أن ملف مصطفى زيكو، حال تلقيه أي عروض رسمية يتم عرضه على الجهاز الفني بقيادة مجدي عبدالعاطي، وكذلك مجلس إدارة النادي، لكن أتمنى الإبقاء عليه لنهاية الموسم لأنه يسير بمستوى جيد، ولكن القرار في النهائي يخضع لاعتبارات فنية وإدارية. ولم يتلقى النادي بشكل رسمي أي عروض رسمية من جانب الأهلي أو الزمالك، لكن يوجد اهتمام بالفعل باللاعب، خصوصا أنه من هدافي منافسات الدوري المصري.

وأوضح أن السوق المصري أصبح أيضا يشهد انتقالات كبيرة، كما أنه من الطبيعي أن يكون هناك أحاديث على أي لاعب جيد، سواء مصطفى العش أو محمد إسماعيل، ولدينا لاعبين يسيرون بمستوى رائع مؤخرا ومنهم رأفت خليل وغيرهم، لكن اتمنى الإبقاء على كل اللاعبين حتى نهاية الموسم.

وأكد أن ملف الصفقات سوف يكون طبقا لوجهة نظر المدير الفني، وسوف نعقد جلسة مع مجدي عبدالعاطي عقب لقاء طلائع الجيش قبل فترة التوقف، وكذلك سوف نستعد لمباريات كأس الرابطة.

وأتم: "لدينا لاعبين كثيرين يستحقون الانضمام لمنتخب مصر، ولكن الأمور صعبة بالنسبة للجهاز الفني في ظل 23 لاعب فقط هم العدد المسموح به، ومع وجود لاعبين محترفين مميزين بجوار نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز الذين يخوضون منافسات محلية وقارية، فمن الصعب ضم عناصر كثيرة من زد أو أي نادٍ آخر".