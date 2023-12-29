تعليق شوبير بعد خطأه في السوبر.. ورسالة خاصة إلى الشناوي وجماهير الاهلي

وجه مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي، رسالة إلى الجماهير، بعد التتويج بلقب كأس السوبر المحلي، بعد الفوز أمام فيوتشر.

وحسم الاهلي الفوز لصالحه أمام فيوتشر، بعد مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية، بعد التعادل بهدفين لمثلهم.

وشهدت المباراة تسجيل فيوتشر لهدفًا مثيرًا عن طريق عمر السعيد، بعدما استغل خطأ مصطفى شوبير.

وقال شوبير في تصريحاته بعد المباراة:” الحمد لله مباراة لم تكن سهلة، لكن كان يمكننا أن نتعامل في الشوط الثاني بشكل أفضل من ذلك”.

وأضاف:” حدث تراخي في الفريق، ولكن عندما يأتي الانتصار بشكل صعب يكون أفضل، محمد الشناوي قائدنا ودائمًا في ظهرنا، وأتمنى له الشفاء، وإن شاء الله يلتحق بالمنتخب في أمم إفريقيا ويحقق إنجازًا كالعادة”.

وتابع شوبير:” نظام السوبر الحديث جديد بالنسبة لنا، وأما عن رصيدي فأنا لم أفعل شيء والجمهور يدعم أي لاعب يرتدي قميص الأهلي سواء أنا أو مخلوف”.

واستطرد: “الجمهور يدعمنا من قبل المباراة، والظروف زادت صعوبة بعض الشيء خلال المباراة ولكن نتعلم”.

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وأتم: “محمد الشناوي يتحدث معي منذ الصباح في أشياء كثيرة ويعطيني نصائح سواء من قبل المباراة أو بين الشوطين أو قبل الوقت الإضافي، هذه دوره كقائد للفريق وأخ أكبر لنا”.