أول رد فعل من أحمد شوبير على تتويج الاهلي وهفوة مصطفى في السوبر

أصدر أحمد شوبير الإعلامي الرياضي ونجم النادي الاهلي السابق، أول رد فعل بعد الخطأ الذي ارتكبه نجله مصطفى حارس الفريق الحالي ضد فيوتشر.

وأخطأ مصطفى شوبير في المباراة التي جمعت الاهلي بنظيره فيوتشر، مساء أمس الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

واستغل عمر السعيد لاعب فيوتشر خطأ مصطفى شوبير، وسجل هدف فريقه الأول في المباراة في الدقيقة الـ 74، وتسبب في تقليص النتيجة لينجح محمد محمود في التعادل لفريقه وأمام الاهلي.

ولجأت المباراة إلى الوقت الإضافي، ليتمكن ثنائي الاهلي كريم فؤاد وأنتوني موديست من إحراز هدفي الفوز.

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وبعد المباراة، نشر أحمد شوبير صورة تجمعه بنجله، عبر مكالمة فيديو عن بعد، والتي يجريها حارس مرمى الاهلي السابق باستمرار مع نجله عقب كل بطولة.

وكان مصطفى شوبير هو حارس الاهلي الأساسي في مباراته اليوم، في ظل غياب محمد الشناوي حامى عرين الفريق، والذي تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا