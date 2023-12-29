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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة أرسنال أمام وست هام.. ليفربول في الصدارة

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خسر فريق أرسنال أمام نظيره وست هام يونايتد في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة 2023 – 2024.

وتلقى أرسنال هزيمة مفاجئة بنتيجة 2-0 أمام نظيره وست هام يونايتد في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن فعاليات الجولة 19 من البريميرليج.

بتلك النتيجة توقف رصيد أرسنال عند 40 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين خلف المتصدر.

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فيما ارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 33 نقطة ويحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 – 2024

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب خسارة أرسنال أمام وست هام يونايتد:-

1- ليفربول 42 نقطة

2- أرسنال 40 نقطة

3- أستون فيلا 39 نقطة

4- مانشستر سيتي 37

5- توتنهام 36

6- وست هام 33

7- مانشستر يونايتد 31

8- برايتون 30

9- نيوكاسل يونايتد 29

10- 25

11- وولفرهامبتون 25

12- بورنموث 25

13- فولهام 21

14- برينتفورد 19

15- كريستال بالاس 18

16- نوتينجهام فورست 17

17- إيفرتون 16

18- لوتون تاون 15

19- بيرنلي 11

20- شيفيلد يونايتد 9

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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