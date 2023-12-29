كولر يوجه رسالة خاصة عن موديست بعد تتويج الاهلي بـ السوبر المصري

تغنى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، بالفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، بعد هدفه أمام فيوتشر في كأس السوبر المصري.

وقال كولر في تصريحاته للمؤتمر الصحفي بعد المباراة:” المباراة سارت بسيناريو لم يكن مفترض أن تصل له، لأننا كنا متفوقين وفجأة انقلبت الأوضاع”.

وأضاف:” في النهاية فزنا باللقب وهذا المهم، والأهم بالنسبة لي أن أنتوني موديست وكريم فؤاد سجلا لأن كان مهما جدا بالنسبة لي أن يسجلوا”.

وتابع كولر:” مررنا بضغط كبير في الفترة الماضية، ظللنا لفترة طويلة نقيم في فنادق ونسافر في دول مختلفة معزولين عن أصدقاءنا وعائلاتنا، سيحصل الفريق في الفترة المقبلة على فترة راحة جيدة”.

وأردف:” كنت أتمنى أن ينطبق نفس الأمر على الدوليين الذين ينضمون للمنتخب، وأتمنى في الأيام القليلة المقبلة أن يحاولوا الحصول على الراحة المناسبة خلالها”.

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وعن موديست، قال:” لاعب كبير جدا ومن أفضل من لعبوا في الدوريات الأوروبية، وأثق به وراهني عليه كبير جدا، الفترة الماضية كان غير موفقا لأسباب خارجة عن إرادته لأنه كان يحتاج للجاهزية في البداية منذ انضمامه، وعندما أصبح جاهزا تعرض للإصابة بفيروس كورونا عطلته، ثم أصبح في حالة جيدة وتعرض للطرد أمام اتحاد جدة ومن وجهة نظري لا يستحقها”.

واختتم مدرب الاهلي:” موديست كان يحتاج الفرصة للتعبير عن نفسه وأي شخص يفهم في الكرة سيعرف أن لديه لمسة مختلفة، وسعيد جدا لهدفه وصناعة الهدف الرابع، وبالتالي هو لاعب جيد جدا وسنعتمد عليه في الفترة المقبلة بشكل كبير وأريد أن يبني على ما قدمه اليوم”.