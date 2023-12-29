أرسنال يرفض استعادة صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول بالخسارة أمام وست هام

فشل فريق أرسنال في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام نظيره وست هام يونايتد في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإنجليزي 2023 – 2024.

وخسر أرسنال أمام وست هام بنتيجة 2-0 أمام نظيره وست هام يونايتد في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن فعاليات الجولة 19 من البريميرليج.

افتتح توماس سوتشيك أهداف المباراة لصالح وست هام في الدقيقة 13، لينهي فريقه الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

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وفي الشوط الثاني نجح فريق وست هام في تسجيل هدف ثان عن طريق اللاعب مافروبانوس بالدقيقة 55 ليفوز فريقه 2-0 على فريق أرسنال.

وكان أرسنال تعادل 1-1 مع ليفربول في مبارةا الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي ليفرط الجانرز في صدارة ترتيب البريميرليج.

بتلك النتيجة توقف رصيد أرسنال عند 40 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر.

فيما ارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 33 نقطة ويحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.