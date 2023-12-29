نجم فيوتشر يكسب حب جماهير الاهلي بتصرف غير متوقع.. فيديو

تصرف محمد محمود نجم نادي فيوتشر، بطريقة مثيرة بعد مباراتهم ضد الاهلي مساء أمس الخميس، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

واستضاف ملعب محمد بن زايد في بالإمارات العربية المتحدة، مباراة الاهلي ضد فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري في نسختها الأخيرة.

وتسبب محمد محمود في لجوء المباراة إلى الوقت الإضافي، بعدما سجل هدف فيوتشر الثاني في مرمى الاهلي ليدرك التعادل.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل كريم فؤاد وأنتوني موديست ثنائية للنادي الاهلي، ليحصد بذلك لقب كأس السوبر المحلي للمرة الرابعة عشر في تاريخه والثالثة على التوالي.

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وبعد المباراة، تسلم محمد محمود الميدالية الفضية مع فريقه فيوتشر، ولكنه ظهر بعدها مرتديًا علم النادي الاهلي والذي ألقاه عليه أحد مشجعي الفريق الحاضرين في المدرجات.

وكان محمد محمود لاعبا في الاهلي منذ انضمامه في 2019 من وادي دجلة، ولكنه رحل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى فيوتشر.