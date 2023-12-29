حسين الشحات: بطولة السوبر المصري كانت صعبة للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب حسين الشحات، نجم فريق الأهلي لكرة القدم، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على مودرن فيوتشر، في المباراة النهائية للبطولة.

وقال "الشحات"، في تصريحاته لموقع النادي الأهلي الرسمي، اليوم الخميس، إن البطولة كانت صعبة للغاية، لأنها جاءت بعد خسارة أكثر من بطولة، متمنيًا أن يواصل الأهلي التألق والتتويج بمزيد من البطولات الفترة القادمة.

وحقق الأهلي الفوز برباعية مقابل هدفين على حساب مودرن فيوتشر، ليتوج بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال، في نسخته الجديدة.

توج النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، ببطولة السوبر المصري للأبطال بعدما حقق الفوز على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وأقيمت النسخة الحالية من بطولة السوبر المصري للأبطال بمشاركة 4 أندية وهم الأهلي (بطل الدوري المصري)، بيراميدز (وصيف الدوري)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، فيوتشر (رابع الدوري المصري الممتاز في نسخته الماضية)، بعد انسحاب الزمالك من كأس السوبر الماضية.