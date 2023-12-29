محمد الشناوي: الفوز على مودرن فيوتشر جاء في توقيت صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، إن التتويج بكأس السوبر المصري، شعور رائع للغاية بعد الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف "الشناوي"، في تصريحاته لموقع النادي الأهلي الرسمي، اليوم الخميس، أن الفوز على مودرن فيوتشر جاء في توقيت صعب، موجها التهنئة إلى زملائه اللاعبين، قائلًا: "أشكركم على العزيمة والإصرار للحصول على البطولة وإسعاد الجماهير".

ووجه الشناوي تهنئة خاصة إلى جماهير الأهلي التي حضرت المباراة من ملعب استاد محمد بن زايد في دولة الإمارات، والاحتفال مع الفريق باللقب.