خالد مرتجي: إمام عاشور سليم ولكنه يعاني من حالة إجهاد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في أبوظبي، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر.

وقال "مرتجي"، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "اي تي سي"، اليوم الخميس، إن إمام عاشور سليم ولكنه يعاني من حالة إجهاد واضحة، بسبب ضغط المباريات الذي لا يتحمله أحد، مضيفًا أن محمد الشناوي وياسر إبراهيم سيكونان جاهزان لمعسكر منتخب مصر.

وعن هدف أنتوني موديست، عقب قائلًا: "الحمد لله على هدف موديست.. ربنا نفخ في صورته، وهو لاعب جيد، وكولر كان لديه إصرار على التعاقد معه، ممكن يكون محتاج وقت للتأقلم مع الفريق".

وأكد مرتجي أن فوز الأهلي على مودرن فيوتشر كان مستحقا، والجميع كان على يقين من تحقيق الفوز رغم تعادل فيوتشر، وواثقًا في مجهود اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

وناشد أمين صندوق الأهلي، بضرورة عودة الجماهير إلى المدرجات مرة آخرى، مؤكدا أنهم أساس كرة القدم.

توج النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، ببطولة السوبر المصري للأبطال بعدما حقق الفوز على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.