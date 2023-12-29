"أول ما جيت الأهلي خسر بطولتين".. رضا عبد العال يهاجم إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، رسالة إلى إمام عاشور لاعب فريق الأهلي، بعد تتويج المارد الأحمر بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وقال "عبدالعال"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو"، على قناة"تن"، مساء الخميس: "كلها 3 شهور واللي عاملينه تمثال من العجوة و العسل هيسيح وترجع ريما لعادتها القديمة.. هو بس عايش في زهوة إنه جاي من الزمالك".

وأضاف: "أنا اللي لعبته في الأهلي والزمالك بتاريخه كله اللي جاي واللي راح، أنا بقولك أنت وشك نحس على الأهلي من أول يوم ما جيت فيه الأهلي خسر بطولتين هما الأسهل والنهاردة كانت هتبقى التالتة لولا ستر ربنا والجماهير اللي حضرت في الاستاد".

وأكمل:"بتقولي دي أول بطولة ليك مع الأهلي ولعبت في كأس العالم للأندية.. أنتا كنت بتلاعب فيوتشر.. وموصلتش ليه نهائي مونديال الأندية طالما قدمك قد السعد على الأهلي".

وتابع: "مودرن فيوتشر أحرج النادي الأهلي، وجعل الجماهير ومارسيل كولر واللاعبين قاعدين وحاطين أيديهم على قلوبهم".



وكان إمام عاشور خرج في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورتس"، موجها رسالة للشامتين، قائلًا: "اهدوا شوية، أنا مش متابع أنا مركز في شغلي، ولولا أني بلعب في الأهلي وفي نظام كنت رديت عليهم".

وأضاف: "في شخص برد عليه وهو هجاص.. دي أول بطولة ليا مع الأهلي وأخدت تالت كأس العالم للأندية والحمد لله.. تعودت أني أول ما روحت الأهلي لو راحت بطولة هتيجي عشرة".

توج النادي الأهلي مساء أمس الخميس، ببطولة السوبر المصري للأبطال بعدما حقق الفوز على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.