شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لبرنامج كابيتانو مصر: تعرضت للحظات صعبة قبل اعتزالى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب أنه مر بلحظات صعبة قبل اعتزاله الكرة، وهى جلوسه احتياطيا دون معرفة سبب ذلك.

وقال متعب فى تصريحات لبرنامج كابيتانو مصر فى فيديو عبر صفحة قناة أون تايم سبورت، إنه من أكثر اللحظات التى أغضبته عدم معرفته سبب جلوسه على مقاعد البدلاء قبل الاعتزال قائلا: "مكنتش أعرف أنا قاعد احتياطى ليه، كنت بقول هعتزل وأبطل كورة أول ما أقعد على الدكة، واللاعب فى الملعب يكون أفضل منى، وده محصلش وطول الوقت بيدوروا على مهاجم وأنا موجود".

وأضاف لاعب الأهلى السابق: "أى فريق فى العالم لا بد أن يكون لديه المهاجم الصريح، ففى المنتخب نجد مصطفى محمد، لكن كهربا ومحمد شريف ليسا مهاجمين، وفى معظم الأندية اللاعبون فى هذه المنظومة أغلبهم مش مهاجمين".