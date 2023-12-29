شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: أتمنى رئاسة النادى الأهلى لكن مش وقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، لاعب الأهلى والمنتخب السابق، أنه يتمنى رئاسة النادى الأهلى فهى شرف لأى فرد أن يكون رئيسا للأهلى.

وقال متعب فى فيديو عبر صفحة قناة أون تايم سبورت إنه يتمنى وشرف له إذا أتيحت له الفرصة عندما يكون مؤهلا لذلك، لأنه مثلما قال شرف كبير له ولأى فرد أن يكون رئيسا للأهلى، مضيفا: "لكن فى الوقت الحالى لن أفكر فيها وحتى هذه اللحظة ليست الخطوة التى يفكر فيها".

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أنه لا يفكر فى الاتجاه للتدريب، ويغلق هذه الفكرة تماما، حيث إنه لم يحصل على الرخصة الخاصة بذلك حتى الآن خوفا أن يتجه للتدريب.