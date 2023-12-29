شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر إلى مطار أبو ظبى استعدادا للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ملعب محمد بن زايد في طريقها إلى مطار أبو ظبي، استعدادًا للعودة إلى القاهرة، بعد ختام مشاركة الأهلي في منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.