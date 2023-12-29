شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى: الفوز بالسوبر تكليل لجهود الفريق.. والجماهير كلمة السر فى الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، إن تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر يعد تكليلًا للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني خلال الفترة الماضية.
وتغلب النادي الأهلي على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، في نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.
وأكد هاني خلال تصريحات للموقع الرسمى أن الأهلي تعرض لحالة من الإجهاد الكبير، بسبب ضغط المباريات والمعسكر الطويل الذي بدأه الفريق بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية، ثم المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات.
وأوضح أن الفريق حقق هدفه بعد الفوز بالسوبر المصري وإضافة لقب جديد إلى دولاب بطولات النادي، مؤكدًا أن طموحات الأهلي كانت كبيرة وتتجاوز الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية ولكن في النهاية الفريق عاد إلى طريق الفوز بالبطولات خلال هذا الموسم.
ووجه هاني الشكر للجماهير التي دعمت اللاعبين في بطولتي كأس العالم للأندية والسوبر المصري، مشددًا على أنهم دائمًا في ظهر اللاعبين في كافة البطولات التي يشارك بها الفريق.
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