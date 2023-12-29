شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى: الفوز بالسوبر تكليل لجهود الفريق.. والجماهير كلمة السر فى الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، إن تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري ‏على حساب مودرن فيوتشر يعد تكليلًا للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني خلال ‏الفترة الماضية.‏

وتغلب النادي الأهلي على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، في نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.

وأكد هاني خلال تصريحات للموقع الرسمى أن الأهلي تعرض لحالة من الإجهاد الكبير، بسبب ضغط المباريات والمعسكر الطويل ‏الذي بدأه الفريق بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية، ثم المشاركة في بطولة السوبر ‏المصري بالإمارات.‏

وأوضح أن الفريق حقق هدفه بعد الفوز بالسوبر المصري وإضافة لقب جديد إلى دولاب بطولات ‏النادي، مؤكدًا أن طموحات الأهلي كانت كبيرة وتتجاوز ‏الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية ولكن في النهاية الفريق عاد إلى طريق الفوز ‏بالبطولات خلال هذا الموسم‎.

ووجه هاني الشكر للجماهير التي دعمت اللاعبين في بطولتي كأس العالم للأندية والسوبر ‏المصري، مشددًا على أنهم دائمًا في ظهر اللاعبين في كافة البطولات التي يشارك بها ‏الفريق‎.