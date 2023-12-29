شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوج 14 مرة بلقب السوبر.. ويرفع رصيده لضعف تتويجات الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه، أصبح عدد مرات فوز الأهلي بالبطولة ضعف عدد مرات فوز الأندية المصرية مجتمعة، حيث فازت الأندية الأخرى بالبطولة 7 مرات فقط.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

فقد أقيمت البطولة 21 مرة، فاز الأهلي 14 مرة، و7 مرات لباقي الأندية، حيث فاز الزمالك 4 مرات، ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش مرة واحدة.

وفاز الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، سبق للنادي الأهلي الفوز الفوز بكأس السوبر المصري 13 مرة مواسم: 2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022.