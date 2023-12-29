شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: قدمنا أداء جيدا أمام مودرن فيوتشر وسعيد بمستوى لاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، قائلًا إن الفريق قدم أداءً جيدًا للغاية وأنه سعيد بمستوى اللاعبين.

وتغلب النادي الأهلي على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، في نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة أن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد، وقدم أداءً مميزًا للغاية خلال الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدفين، ولكن في الشوط الثاني أهدر اللاعبون عدة فرص ولم يستطع الفريق زيادة غلة الأهداف.

وتابع كولر: "إن خطأً تسبب في تسجيل مودرن فيوتشر الهدف الأول، الذي أدخله في أجواء المباراة، وبعدها مباشرة سجل الهدف الثاني، وهذا التعادل جعل المباراة أكثر إثارة وجعل للفوز طعمًا مختلفًا بعد مجهود كبير".

وأكد المدير الفني للأهلي أنه كان واثقًا بشكل كبير في الفريق وفي القوة البدنية للاعبين، مشددًا على أن الأهلي كان الأفضل في الشوطين الإضافيين وترجم سيطرته إلى هدفين آخرين، ليحسم المباراة لصالحه ويتوج باللقب.