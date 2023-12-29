شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء بعد التتويح بالسوبر: بطولة غالية وحراسة مرمى الأهلى فى أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، إن بطولة السوبر التي حققها الأهلي على حساب مودرن فيوتشر ‏غالية، لأنها جاءت في توقيت مناسب قبل نهاية العام، وبداية العام الجديد.‏

وتغلب النادي الأهلي على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، في نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.

وأوضح حمزة علاء خلال تصريحات عبر الموقع الرسمى للنادى الاهلى أن الفريق كان يسعى بكل قوة نحو الحصول على اللقب، في ظل دوافع اللاعبين نحو حصد البطولة، وإضافتها إلى سجلات ‏النادي ودولاب بطولاته.‏

وأشار إلى أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وكانت هناك رغبة أكيدة في الفوز، على الرغم من المجهود البدني الكبير ‏خلال الأشواط الإضافية.‏

وشدد حمزة علاء على أن حراسة مرمى الفريق في أمان، متمنيًا سرعة التعافي لمحمد الشناوي كابتن الفريق ومشاركته بشكل طبيعي ‏خلال الفترة القادمة.‏