شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بنادى زد: لم نتلق أى عروض رسمية لمحمود صابر ومصطفى زيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق مدير الكرة بنادي زد، أنه يخطط حاليا لبقاء فريقه في الدوري المصري تحت قيادة مجدي عبد العاطي، مشيرا إلى أن زد يمتلك مجلس إدارة جيد.

وقال، في تصريحات تلفزيونية، إن محمود صابر لديه شرط في عقده بأحقية بيراميدز في إعادته خلال يناير، لكن زد في حاجة للاعب ويريد الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم، كما أنه يشارك في المباريات الأخيرة ولم يتم التفاوض مطلقا مع زد بشكل رسمي من جانب أي نادٍ، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات.

وأشار إلى أن ملف مصطفى زيكو، حال تلقيه أي عروض رسمية يتم عرضه على الجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي، وكذلك مجلس إدارة النادي، لكن أتمنى الإبقاء عليه لنهاية الموسم لأنه يسير بمستوى جيد، ولكن القرار في النهائي يخضع لاعتبارات فنية وإدارية ولم يتلق النادي بشكل رسمي أي عروض رسمية من جانب الأهلي أو الزمالك، لكن يوجد اهتمام بالفعل باللاعب، خصوصا أنه من هدافي منافسات الدوري المصري.

وأوضح أن السوق المصري أصبح أيضا يشهد انتقالات كبيرة، كما أنه من الطبيعي أن يكون هناك أحاديث على أي لاعب جيد، سواء مصطفى العش أو محمد إسماعيل، ولدينا لاعبون يسيرون بمستوى رائع مؤخرا ومنهم رأفت خليل وغيرهم، لكن اتمنى الإبقاء على كل اللاعبين حتى نهاية الموسم.

وأكد أن ملف الصفقات سوف يكون طبقا لوجهة نظر المدير الفني، وسوف نعقد جلسة مع مجدي عبدالعاطي عقب لقاء طلائع الجيش قبل فترة التوقف، وكذلك سوف نستعد لمباريات كأس الرابطة.

وأتم: "لدينا لاعبون كثيرون يستحقون الانضمام لمنتخب مصر، ولكن الأمور صعبة بالنسبة للجهاز الفني في ظل 23 لاعب فقط هم العدد المسموح به، ومع وجود لاعبين محترفين مميزين بجوار نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز الذين يخوضون منافسات محلية وقارية، فمن الصعب ضم عناصر كثيرة من زد أو أي نادٍ آخر".