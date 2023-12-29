شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر رئيسا للجنة العليا لبطولة المنطقة الخامسة للطائرة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر في جلسته أمس الخميس بمجلس الإدارة، تشكيل اللجنة العليًا المنظمة لبطولة تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية أكرا 2024.

وتم تكليف من مجلس إدارة الاتحاد كل من ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي برئاسة اللجنة العليا للبطولة وتكليف حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد مديراً للبطولة.

وتستضيف مصر التصفيات "رجال وسيدات" بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا وبروندي وأوغندا وإثيوبيا ومنتخب مصر المستضيف على أن تقام التصفيات في الفترة من 22 إلى 29 يناير 2024.

وتقام دورة الألعاب الأفريقية 2023 في العاصمة الغانية أكرا، خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد توج هذا العام ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال على حساب المنتخب الجزائري وهي البطولة التي استضافتها مصر، فيما حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة للسيدات المركز الثاني بعد خسارته أمام نظيره الكيني في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للسيدات التي أقيمت في الكاميرون.