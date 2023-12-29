شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: المجاملات ما تنفعش فى الكورة وجوزيه عاقبنى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب أن أولاد اللاعبين يتعرضون للظلم بسبب أنهم محسوبين على آبائهم، رغم أن المجاملات لا تكون فى الكرة، لأن الملعب يظهر المستوى.

وقال متعب فى برنامج كابيتانو مصر على قناة أون تايم سبورت: "المجاملات ما تنفعش فى الدورى الممتاز لأن المستوى هيظهر".

وكشف لاعب الأهلى السابق أن الكرة فضاحة، ففى عام 2005 كان لديه مشكلة كبيرة وقام مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى وقتها بمعاقبته بأن يلعب كل المباراة أمام الزمالك فى قبل نهائي أفريقيا، وبالفعل نجحت فى تحويل الضغط إلى عامل إيجابي وسجلت هدفا فى المباراة.

وقال متعب إنه يختار زيزو للانضمام للأهلى لأنه لاعب ملتزم ويحبه على المستوى الشخصي، ويركز فى الملعب ولا يظهر كثيرا.