شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سالمان: مواهب برنامج كابيتانو مصر هم نواة الرياضة والكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن برنامج "كابيتانو مصر" منظومة متكاملة على مختلف المستويات.

وقال سالمان، فى تصريحات لبرنامج كابيتانو مصر، الذى يذاع على قناة أون سبورت: "أتمنى أن يمتد كابيتانو مصر لكل المحافظات، فالبرنامج أصبح منظومة كاملة، وأصبح هناك مشتركون ذهبوا للتعايش فى إسبانبا، ومدربون تم اكتشافهم من خلال المنظومة".

وأشار رئيس الشركة المتحدة إلى أن كابيتانو مصر يهتم أيضا بالنساء، فهم عنصر رئيسى، حيث وصلت سارة حسنين إلى النهائى، كما أن المنظومة ستنتج مواهب لكل الأندية، وهذه المواهب هم نواة الرياضة والكرة المصرية.