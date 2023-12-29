شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح: كابيتانو مصر نتيجة جهد كبير من الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام صالح، رئيس العمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن برنامج كابيتانو مصر يشهد نتائج كبيرة تبشر بنجوم فى المستقبل.

وقال صالح، فى تصريحات لبرنامج كابيتانو مصر، الذى يذاع على قناة أون سبورت، إن النتائج التى يشهدها برنامج كابيتانو مصر نتيجة لجهد كبير من الجميع، قائلا: "النتائج نتيجة جهد كبير من كل الناس".

يذكر أن عماد متعب لاعب الأهلى والمنتخب السابق حل ضيفا على حلقة اليوم بنهائي بطولة كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة أون سبورت.