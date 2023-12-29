شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الشيخ: كابيتانو مصر صنع حالة من الحراك لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أسامة الشيخ، رئيس قطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما وصل إليه برنامج كابيتانو مصر من اكتشاف المواهب، والنتائج التى يشهدها البرنامج.

وقال أسامة الشيخ، فى تصريحات لبرنامج كابيتانو مصر، الذى يذاع على قناة أون سبورت، إن البرنامج صنع حالة من الحراك فى اكتشاف المواهب، مضيفا: "عملتوا حالة من الحراك لاكتشاف المواهب الكروية".

وكشف الشيخ أن هناك حاجة لأكثر من برنامج لأكثر من لعبة على غرار كابيتانو مصر قائلا: "محتاجين أكثر من برنامج لأكثر من لعبة مثل كابيتانو".