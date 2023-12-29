شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة فى رسالة للأندية: تعالوا شوفوا اللاعبين فى كابيتانو مصر وضموهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن برنامج كابيتانو مصر كشف عن الكثير من اللاعبين المميزين المؤهلين للفوز باللقب هذا الموسم.

ووجه صبحى رسالة فى تصريحات لبرنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة أون، إلى الأندية لضم لاعبى البرنامج قائلا: "أقول للأندية تعالوا شوفوا اللاعبين وضموهم لفرقكم".

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن المجال مفتوح أمام الجميع وكل الأندية لاختيار لاعبى كابيتانو مصر، حيث قال: "تعالوا كابيتانو موجود".