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وزير الرياضة فى رسالة للأندية: تعالوا شوفوا اللاعبين فى كابيتانو مصر وضموهم

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن برنامج كابيتانو مصر كشف عن الكثير من اللاعبين المميزين المؤهلين للفوز باللقب هذا الموسم. 

 

ووجه صبحى رسالة فى تصريحات لبرنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة أون، إلى الأندية لضم لاعبى البرنامج قائلا: "أقول للأندية تعالوا شوفوا اللاعبين وضموهم لفرقكم".

 

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن المجال مفتوح أمام الجميع وكل الأندية لاختيار لاعبى كابيتانو مصر، حيث قال: "تعالوا كابيتانو موجود".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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