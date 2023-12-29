شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق ثابت البطل يتفوق على شحتة 1/0 بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق ثابت البطل، بقيادة سارة حسنين، على ضيفه فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، ببرنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، بهدف دون رد فى الشوط الأول من مباراة النهائي التى تحسم الفريق الفائز بلقب كابيتانو لهذا الموسم. وسجل هدف التقدم بالشوط الأول يوسف علاء لاعب الفريق، وبالتالى أصبحت نتيحة المباراة حتى الآن 3/1.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برنامج "كابيتانو مصر" أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.