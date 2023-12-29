جهاد جريشة: مروان عطية كان يستحق الطرد في نهائي السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن محمد عادل حكم لقاء الأهلي وفيوتشر في كأس السوبر قدم مستوى جيد، مشيرا إلى أن مروان عطية كان يستحق البطاقة الحمراء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هدف عبدالكبير الوادي الذي تم الغائه كان هناك مراجعة من الـvar لهدف الأهلي الذي سجله حسين الشحات، ولم يطلق صافرته لاستئناف اللعب.. والهدف الثاني كان صحيحًا ولم يكن هناك تسلل".

وأضاف: "مروان عطية كان يستحق الانذار الثاني والحصول على بطاقة حمراء، وهدف انتوني موديست صحيح، وحكم الفار قام بتصحيح خطأ المساعد".

وأكمل: "طاقم التحكيم ادار المباراة بشكل جيد، ويستحق تقييم 7.8 من عشرة، لم يكن هناك خطأ مؤثر على نتيجة اللقاء رغم التغاضي عن طرد مروان عطية لاعب الأهلي في الوقت الاضافي".

وأوضح أن اختيار محمد عادل لادارة اللقاء كان منطقي للغاية خصوصا أنه سيتولى إدارة مواجهات كأس أمم افريقيا القادمة، والتحكيم كان جيدا خلال الـ4 مباريات في كأس السوبر.

وأشار إلى قلقه الشديد ازاء عدم ادارة الحكام المميزين للكم الكافٍ من المباريات خلال الفترة الأخيرة، كما يجب منحهم مباريات في دوري المحترفين للمحافظة على اللياقة البدنية، مؤكدا ان قلة عدد المباريات سيكون مؤثرًا عليهم في كأس الامم الافريقية.