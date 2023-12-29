رضا عبد العال يرد على إمام عاشور بسخرية: طفل ميعرفش حاجة ونحس

رد رضا عبد العال لاعب القطبين السابق، بطريقة ساخرة على إمام عاشور نجم النادي الاهلي، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر المصري بالأمس أمام فيوتشر.

وحصد إمام عاشور أول بطولة له مع الاهلي بالأمس، بعد انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من نادي ميتلاند الدنماركي.

ووجه إمام عاشور رسالة إلى منتقديه بعد تتويجه بكأس السوبر المحلي، وعلى رأسهم رضا عبد العالم، الذي يهاجم اللاعب باستمرار في برنامج “البريمو” على قناة “تن”.

وقال إمام:” لدي رسالة للشامتين اهدوا شوية.. أنا كدة كده مش متابع ومركز في شغلي، ولولا أن في سيستم داخل الأهلي كنت رديت، في هجاص انتوا عارفينه حابب اقوله دي أول بطولة ليا وأنا ثالث كاس عالم “.

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ومن جانبه، رد رضا عبد العال قائلًا:” “طفل لا يعرف أي شىء، (كلها ثلاثة أشهر واللي عاملينه تمثال من العجوة أو العسل هيسيح، هذه زهوة الانضمام من الزمالك، الذي لعبته في الاهلي ورجعته بظهري بتاريخه كله اللي جاي واللي راح)”.

وأضاف:” إمام عاشور وجهه نحس على الاهلي منذ انضمامه لصفوف الفريق فقد بطولتين هما أسهل بطولتين في تاريخه واليوم كان سيفقد الثالثة، لولا ربنا والجماهير المتواجدة في الملعب “.

واختتم:” يقول أول بطولة لي مع الاهلي، أنت تواجه فيوتشر وتم إحراجك، كل الجماهير بما فيهم كولر واللاعبين المتواجدين في الملعب كانوا واضعين أيديهم على قلوبهم”.