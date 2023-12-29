القيعي ينتقد جوائز السوبر ويتحدث عن صفقة الاهلي الجديدة

انتقد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم في النادي الاهلي، الجوائز المادية لبطولة كأس السوبر المصري رغم تحديثها، والتي توج بها الفريق أمس.

ونجح النادي الاهلي في حصد بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على فيوتشر، بنتيجة رباعية مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي جمعتهما بالأمس.

وقال القيعي في تصريحاته لبرنامج “بوكس تو بوكس”:” تم زيادة الفريق من أجل مضاعفة الجائزة، ولكن البطل يحصل على 250 الف دولار والوصيف 125 الف دولار فقط، والجائزة لا تكفي مكافات اللاعبين”.

وأضاف:” فيوتشر قدم مستوى رائع خلال البطولة وكذلك سيراميكا أمام بيراميدز، والدوري المصري قوي والمستويات متقاربة، بيراميدز لم يحقق المطلوب او المستوى المأمول، وكل مدرب يدافع عن فريقه، ولكنه لم يحقق سوى المركز الثالث وبركلات الترجيح وضاع امامهم هدف غريب”.

وعن إمام عاشور:” لا تلتفت لأحد، ولا تشغل بالك، ومن يحبك كثيرا اكثر من الشامتين، سواء فيك أو في النادي الأهلي، ولو خسرت حتى النهائي سيقولون انك خسرت من مانشستر سيتي، وستجد بعضهم “بيفك الخط” ويتريق عليك”.

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وقال القيعي عن صفقة الاهلي الجديدة وسام أبوعلي:” لا تعليق، ولن أكشف عن أي أمور حاليا تخص الصفقات، ومن كثرة الكلام على ملفات المهاجمين اصبح من الصعب الاقتناع بأي مهاجم، والمدير الفني هو من يحدد المطلوب في النهاية، ويختار المواصفات التي يحتاجها الفريق، واطالب الجميع بالصبر على أي لاعب ينضم للفريق”.

واختتم:” نخطط من الآن لصفقات قوية في عام 2025 للذهاب إلى كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستقام صيف 2025 بأفضل الإمكانيات”.