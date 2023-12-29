أول رد فعل من الاهلي على تصريحات إمام عاشور

رد النادي الاهلي بطريقته الخاصة على تصريحات إمام عاشور الأخيرة، والتي أدلى بها بعد تتويجه بكأس السوبر، بعد الأنباء التي أشارت لاحتمالية معاقبته.

وتوج إمام عاشور أمس الخميس، بلقب كأس السوبر المصري، ليكون لقبه الأول مع النادي الاهلي منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال إمام عاشور في تصريحاته بعد المباراة:” لدي رسالة للشامتين اهدوا شوية.. أنا كدة كده مش متابع ومركز في شغلي، ولولا أن في سيستم داخل الأهلي كنت رديت، في هجاص انتوا عارفينه حابب اقوله دي أول بطولة ليا وأنا ثالث كاس عالم “.

وفي إشارة إلى رضا عبد العال، الذي انتقد اللاعب في أكثر من مناسبة، منذ انضمامه إلى الفريق.

اقرأ أيضًا: كم عدد بطولات كولر مع الاهلي بعد تتويجه بكأس السوبر المصري؟

ومن جانبه، رد النادي الاهلي بعدما نشر صورة للاعب وهو يحمل كأس السوبر المصري، ويتقدم بعثة الفريق إلى مطار أبو ظبي، استعدادًا للمغادرة إلى القاهرة.

وعلق الاهلي على الصورة قائلًا:” الفصل الأول تم في أبوظبي، والبقية ستأتي مع إمام المهارات “.