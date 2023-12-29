بـ 149 بطولة.. الاهلي الأكثر تتويجًا في التاريخ متفوقًا على رينجرز الأسكتلندي

توج النادي الاهلي أمس الخميس بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فيوتشر للمرة الرابعة عشر في تاريخه والثالثة على التوالي.

ورفع الاهلي رصيده إلى 149 بطولة على مر تاريخه، ليصبح النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات، متفوقًا على رينجرز الأسكتلندي برصيد 115 بطولة في المركز الثاني ثم ناسيونال الأوروجوياني برصيد 114 بطولة.

وجاءت قائمة بطولات النادي الاهلي كالآتي..

43 الدوري المصري

38 كأس مصر

16 دوري منطقة القاهرة

14 كأس السوبر المصري

11 دوري أبطال إفريقيا

8 كأس السوبر الإفريقي.

7 كأس السلطان حسين

4 كأس الكؤوس الإفريقية

2 كأس النخبة العربية.

1 كأس الاتحاد المصري

1 كأس الجمهورية العربية المتحدة

1 كأس الكونفدرالية

1 كأس الأفروآسيوية

1 كأس العرب للأندية الأبطال

1 كأس الكؤوس العربية

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وتعد تلك هي البطولة السادسة للنادي الاهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، والذي تولى مهمة المارد الأحمر في سبتمبر العام الماضي، بعدما جاء خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وتعد تلك هي البطولة الأولى التي يتوج بها الاهلي في الموسم الجاري، ويتبقى له المنافسة على لقبي الدوري والكأس، بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا.