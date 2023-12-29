شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكتب: الاعتراض على التحكيم كاد يفسد السوبر رغم الحضور الجيد للصافرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن قضاة الملاعب ظهروا بمستوى فنى جيد خلال إدارتهم لمباريات السوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات الشقيقة، وحصد لقب البطولة الأهلى بعد الفوز فى النهائى على فيوتشر 4/2، فى بعد ماراثون استمر لأكثر من 135 دقيقة بعد إضافة الوقت الضائع فى نهاية أشواط اللقاء وبعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل 2/2، ونجح الأهلى فى الوقت الإضافى فى إحراز هدفين ليفوز باللقب "السوبر 14" فى تاريخه.

وتابع عقل أن الـ"VAR" ضرب موعدا للظهور المؤثر فى القرارات الجدلية بنهائى البطولة، وذلك المراجعة الصحيحة طبقا للبروتوكول لأهداف المباراة، كما أنه تدخل لإنقاذ الحكم محمد عادل من فى الدقيقة 35 عندما استأنف لاعبو فيوتشر اللعب، وكان الـVAR" يراجع هدف الأهلى الثانى الذى أحرزه حسين الشحات فى الدقيقة 34، وظهر الـ"VAR" أيضا فى هدف الأهلى الثالث الذى أحرزه موديست ليؤكد صحة الهدف رغم أن المساعد أحمد حسام أشار إلى تسلل مهاجم الأهلى، رغم أنه كان متمركزا بشكل صحيح، فى الوقت الذى أغفل الحكم طرد عمر السعيد لاعب فيوتشر عندما ضرب محمد عبد المنعم، إلى جانب مهاجم فيوتشر أكثر من الاعتراض الصارخ على الحكم أكثر من مرة خلال اللقاء، إلا أن الحكم اكتفى بإنذاره فقط.

وأشار عقل إلى أن مباراة نصف النهائى شهدت ظهورا جيدا للدولى أمين عمر فى السيطرة على مباراة بيراميدز وفيوتشر التى شهدت 34 ركلة ترجيح وانتهت بفوز فيوتشر 14/13.

فى الوقت الذى ظهر فيه الدولى محمد معروف بأداء مثير للجدل، حيث إنه غاب عنه الحسم والحزم مع اللاعبين خلال إدارته لمواجهة الأهلى وسيراميكا، والذى انتهى بهدف نظيف للأهلى فى الرمق الأخير من اللقاء الذى شهد اعتراضات غير مبررة من لا عبى سيراميكا وجهازهم الفني فى مشهد مؤسف، خاصة أن البطولة فى ملاعب الإمارات الشقيقة.

وقال عقل إن الدولى محمود البنا استطاع السيطرة على مجريات لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا والذى استطاع الفريق السماوى حسم اللقاء بركلات الترجيح 5/4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1/1.

التحكيم ظهر بشكل جيد فى اللقاءات الأربعة التى أقيمت ضمن منافسات السوبر، وأحسنت لجنة الحكام اختيار أطقم الحكام، إلا أن اعتراضات الأجهزة الفنية واعتراض اللاعبين داخل المستطيل كاد يشوه الظهور والحضور الجيد لحكامنا فى إدارة البطولة.