شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود من الإمارات اليوم بعد التتويج بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قادمة من الإمارات بعد المشاركة في بطولة السوبر المصري التي تلت بطولة كأس العالم للأندية التي حصد فيها المارد الأحمر الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة سلبية لمدة لا تقل عن أسبوع أو عشرة أيام، خاصة أن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف طوال الفترة المقبلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4 / 2 في نهائي مباراة السوبر المصري للأبطال، بعدما سبق وحقق اللقب 13 مرة من قبل.