شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لطلعت محرم، استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والتي تجمع الفريقين غداً السبت ضمن منافسات الجولة 11 في الدوري.

وكان المقاولون العرب قد فترة إعداد قوية خلال فترة التوقف الماضية، خاص خلالها مباراتين وديتين حيث منح طلعت محرم الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستواهم وتجهيزهم لعودة المباريات.

وشدد طلعت محرم على أهمية استمرار الانتصارات للهروب من منطقة الخطر بجدول الدوري، مشدداً على أهمية مواجهة البنك الأهلي والتي تعد بـ 6 نقاط خاصة وأن الفائز في تلك المباراة سيتخطى منطقة الخطر في جدول الترتيب.

وحقق المقاولون العرب أول فوز فى دوري Nile بالموسم الجاري، بعد تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم باستاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 فى جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.