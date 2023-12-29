مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة عددا من المباريات الهامة والمرتقبة اليوم الجمعة 29 ديسمبر، في العديد من البطولات والمسابقات العربية والعالمية.

ويخوض الهلال مباراة قوية ضد الفيحاء، فيما يواجه الأهلي نظيره الخليج، في دوري روشن السعودي، بينما يواجهة شباب أهلي دبي فريق الشارقة في نهائي كأس السوبر الإماراتي.

ويلعب الوداد البيضاوي ضد أولمبيك أسفي فيما يواجه شباب السوالم نظيره الجيش الملكي، ضمن الجولة الـ13 من المسابقة.

مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا x تورينو (7:30 مساء بتوقيت القاهرة) - أبوظبي الرياضية.

نابولي x مونزا (7:30 مساء بتوقيت القاهرة) - أبوظبي الرياضية.

جنوى x إنتر ميلان (9:45 مساء بتوقيت القاهرة) - أبوظبي الرياضية.

مباريات الدوري السعودي

الرائد x أبها (5:00 مساء بتوقيت القاهرة) - SSC HD.

الفيحاء x الهلال (5:00 مساء بتوقيت القاهرة) - SSC HD.

الأهلي x الخليج (8:00 مساء بتوقيت القاهرة) - SSC HD.

نهائي كأس السوبر الإماراتي

شباب الأهلي دبي x الشارقة (5:45 مساء بتوقيت القاهرة) - أبوظبي الرياضية.

مباريات الدوري المغربي

الوداد البيضاوي x أولمبيك أسفي (7:00 مساء بتوقيت القاهرة) - الرياضية المغربية.

شباب السوالم x الجيش الملكي (9:00 مساء بتوقيت القاهرة) - الرياضية المغربية.