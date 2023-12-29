نتائج مباريات اليوم الجمعة في الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباريات اليوم الجمعة، في الدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الـ19، والتي شهدت مفاجات غير متوقعة وخسارة توتنهام هوتسبير، وسقوط أرسنال في فخ الهزيمة.

اكتسح برايتون ضيفه توتنهام هوتسبير برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة 19 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

وارتفع رصيد فريق برايتون إلى 30 نقطة متقدما إلى المركز الثامن، وتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 36 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وخسر أرسنال بهدفين على أرضه ووسط جمهوره في ملعب استاد "الإمارات" أمام فريق وست هام يونايتد، بثنائية نظيفة دون رد.

وتوقف رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز الثاني، خلف ليفربول المتصدر برصيد 42 نقطة، بينما رفع وست هام رصيده إلى 33 نقطة فى المركز السادس.

وإليكم نتائج مباريات الخميس في الدوري الإنجليزي:

برايتون ضد توتنهام هوتسبير 4- 2.

آرسنال ضد وست هام يونايتد 0-2.

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