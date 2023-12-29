شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة وحيدة تفصل محمد عواد عن تجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم مصير عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى أخر الموسم خاصة أنه يرحب،بالتجديد دون أي شروط،ولكنه ينتظر عقد جلسة مع مسئولي النادى لوضع الرتوش النهائية على هذه الخطوة.

ويتمسك مسئولو نادى الزمالك بتجديد عقد محمد عواد،خاصة أنه الحارس الأساسى للفريق في الوقت الحالي،ولكن ضيق الوقت بسبب ازدحام الملفات التي على طاولة القلعة البيضاء،وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد هي التي تسبب في تعطيل خطوة الجلوس مع اللاعب.

ويرحب محمد عواد بتجديد عقده مع القلعة البيضاء وتخفيضه خاصة أنه يعتبر نادى الزمالك بيته وله الفضل عليه فى مسيرته الكروية حيث أكد الحارس للمقربين منه أنه ينتظر مفاتحة مسئولى النادى له فى ملف التجديد للموافقة على طلباتهم دون الاشتراط عليهم.

ومن المنتظر أن يعقد أحمد سليمان وحسين السيد المشرفان على ملف الكرة فى القلعة البيضاء جلسة مع الحارس خلال الأيام القليلة المقبلة للاتفاق فيها على كافة التفاصيل الخاصة ببنود تجديد التعاقد واسدال الستارعلى هذا الملف بشكل نهائى.

كما يفتح مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى آخر الموسم بداية من يناير المقبل، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء أجلت هذا الأمر طوال الفترة الماضية، من أجل استغلال فترة التوقف الدولى لإسدال الستار عليه نهائياً.

وتنهى عقود 7 لاعبين نهاية الموسم الجارى ومن حقهم التوقيع لأى نادٍ من أول يناير دون الرجوع لإدارة النادى الأبيض، وهم محمد أشرف روقا، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد عواد، محمد صبحي، يوسف أوباما، محمود علاء، ومحمد عبد الغني.