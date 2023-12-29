شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبدأ في تنفيذ طلبات العشري بشأن صفقات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادي الاتحاد السكندري تنفيذ طلبات طارق العشري المدير الفني بشأن احتياجاته من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في بعض المراكز التي تحتاج الدعم.

وعقد محمد مصيلحي رئيس ناد الاتحاد جلسة مع العشري خلال الأيام الماضية لمعرفة طلباته الفنية بشأن الصفقات الشتوية، قبل فتح باب انتقالات يناير.

وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم تحديد سعر بيع مابولولو حال وصول قيمة العرض المالي إلى 3 ملايين دولار، بعد الحصول على موافقة طارق العشري على رحيل اللاعب للمساهمة في حل الأزمات المالية لزعيم الثغر.

أوضح رئيس نادي الاتحاد السكندري أن مابولولو سبق وتلقى أكثر من عرض في الموسم الماضي ولكن إدارة النادي تمسكت ببقائه، مشددا على أنه لابد من توفير البديل للموافقة على رحيل المهاجم الأنجولي في يناير المقبل.

أشار إلى أن مابولولو من أبرز المهاجمين المتواجدين في الدوري المصري ومن الطبيعي اهتمام أكثر من نادي بضم اللاعب، مؤكدا أنه لا توجد عروضا من الأهلي والزمالك من أجل شراء خدمات اللاعب في يناير المقبل.