شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت محرم يدرس البنك الأهلي بالفيديو قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم، على مراجعة المباريات السابقة لفريق البنك الأهلي، وآخرها بلدية المحلة والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى البنك الأهلي قبل مواجهة الجولة 11 في الدوري.

وشدد طلعت محرم على أهمية استمرار الانتصارات للهروب من منطقة الخطر بجدول الدوري، مشدداً على أهمية مواجهة البنك الأهلي والتي تعد بـ 6 نقاط خاصة وأن الفائز في تلك المباراة سيتخطى منطقة الخطر في جدول الترتيب.

وحقق المقاولون العرب أول فوز فى دوري Nile بالموسم الجاري، بعد تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم باستاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 فى جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.