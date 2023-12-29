شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يعود اليوم إلى القاهرة بعد حصد "فضية" السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم الجمعة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى مودرن فيوتشر إلى القاهرة، بعد انتهاء بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات، والتي شارك فيها الفريق باعتباره رابع دوري الموسم الماضي وحصد الفريق الميدالية الفضية.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو مودرن فيوتشر على راحة قبل استئناف التدريبات خلال فترة التوقف الجارية، حيث يعود مودرن فيوتشر إلى خوض المباريات بداية من 15 فبراير المقبل بمواجهة بلدية المحلة، حيث تتوقف المباريات بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات، وتعادل في واحدة، بينما خسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 اهداف أخرى.

من ناحية أخرى، أكمل عمر كمال عبد الواحد نجم نادي مودرن فيوتشر الفحوصات الطبية المطلوبة للإطمئنان عليه بعد عودته من أبو ظبي والمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وأوضح الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر أن بعد استكمال الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي جاءت النتائج مطمئنة لحالة اللاعب، وأظهرت وجود إجهاد في عضلات الساق اليمنى مما يستلزم راحة لمدة أقصاها ١٠ أيام حرصاً على سلامته خلال الفترة القادمة لوجود العديد من التحديات الهامة مع الفريق والمنتخب الوطني.