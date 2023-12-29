شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ثلاثى شباب المصرى فى معسكر القاهرة استعداداً للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل ثلاثي شباب النادي المصري، حسام حسن حارس المرمى، وثنائي الدفاع ابراهيم ناجي ومحمد فوزي جاد والذين قام علي ماهر مدرب المصري بتصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول خلال معسكر بورسعيد، تدريباتهم مع الفريق بمعسكر القاهرة، حيث يخطط علي ماهر لمنح الفرصة للناشئين المميزين بالنادي البورسعيدي لدعم صفوف الفريق الأول.

وصرف مجلس إدارة النادي المصري جزء من المستحقات المتأخرة للاعبيه، وفي مقدمتهم النيجيري إيزي إيميكا، وذلك لانهاء أزمة اللاعب التي تصدرت المشهد خلال الأيام الأخيرة، بعد تهديد وكيله بشكوى النادي لفسخ العقد.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى التدريبات الأربعاء الماضي، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة، التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق الأخضر للاعبيه، عقب انتهاء مرحلة معسكر بورسعيد، وذلك بعد خوض ودية الرباط والأنوار التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

ويستعد المصري لمواجهة النادي الإسماعيلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من يناير المقبل.

ويحتل النادي المصري المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.