شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة السوبر المصري فى الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة النادي الأهلي منذ قليل إلى القاهرة قادمة من الإمارات بعد الفوز ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات .

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقين إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوي وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

سجل رباعية الأهلي، كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.

وأدار المباراة، محمد عادل، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، ومحمد معروف حكمًا رابعًا ، وأدار غرفة تقنية الفيديو محمود عاشور، وعاونه يوسف البساطي، وتواجد أحمد توفيق طلب كحكم مساعد احتياطي.

وتأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية، وحصد بيراميدز المركز الثالث في السوبر بعد الفوز على سيراميكا بركلات الجزاء في مباراة تحديد المكز الثالث والرابع.

وتأتي عودة بعثة الأهلي بعد التتويج ببطولة السوبر المصري التي تلت بطولة كأس العالم للأندية التي حصد فيها المارد الأحمر الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة سلبية لمدة لا تقل عن عشرة أيام خاصة وأن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف طوال الفترة المقبلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.



بعثة الأهلي فى الطائرة



لاعبو الأهلي أثناء الوصول مطار القاهرة