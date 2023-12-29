شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يفاضل بين دسوقى وأحمد محسن لتعويض غياب العسقلانى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، بين محمد دسوقى وأحمد محسن للدفع به في التشكيل الإساسى أمام المصرى في المباراة المقرر لها 1 يناير المقبل في إطار منافسات دورى nile.

ويغيب إياد العسقلانى مدافع الإسماعيلى عن الفريق لمدة مباراتين بعد الحصول على الكرت الأحمر في مواجهة إنبى التي انتهت بهزيمة الدراويش بهدف نظيف.

ويفكر إيهاب جلال في الدفع بأحد الثنائى مع عودة محمد نصر بجانب محمد هاشم وحمدى النقاز في تشكيل الفريق أمام المصرى في المباراة المقبلة.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.