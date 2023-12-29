شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع معاونيه برنامج الأهلى خلال توقف الدورى ويؤجل رحلة سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة عدة أمور خاصة بفريق الكرة ويأتي في مقدمتها ، برنامج المارد الأحمر خلال توقف الدوري وفترة الراحة وموعد العودة للتدريبات .

وتتوقف المنافسات القارية والمحلية الفترة المقبلة بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن يبدأ كولر إجازته خلال 48 ساعة ، حيث تقرر عودته مع الفريق من الإمارات للقاهرة بسبب جلسته المُرتقبة مع مسئولو النادي المقرر لها غداً ، السبت، بمقر الأهلي وهي الجلسة التي سيتم خلالها مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق ، وبسبب هذه الجلسة قرر كولر إلغاء فكرة سفره من الإمارات إلى سويسرا وتقرر عودته للقاهرة على أن يسافر إلى بلاده خلال يومين على أقصى تقدير لقضاء إجازته هناك مُستغلاً توقف المنافسات المحلية والقارية للأهلي.