شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع معاونيه برنامج الأهلى خلال توقف الدورى ويؤجل رحلة سويسرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يناقش السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة عدة أمور خاصة بفريق الكرة ويأتي في مقدمتها ، برنامج المارد الأحمر خلال توقف الدوري وفترة الراحة وموعد العودة للتدريبات .
وتتوقف المنافسات القارية والمحلية الفترة المقبلة بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.
على صعيد متصل ، أشاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله وقال كولر إن الأهلي يمتلك جهاز طبي على أعلى مستوى وأي نسبة شك في اصابة أي لاعب يكون القرار الفني عدم مشاركته أو المجازفة به.
وأكد المدير الفني للأهلي على التشاور بشكل دائم مع الدكتور أحمد جاب الله، في كافة الحالات الطبية، ويستمع إلى رؤيته وقراره قبل مشاركة أي لاعب.
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