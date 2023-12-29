بطولة إنكلترا: برايتون يكرم وفادة توتنهام

الرياص - اسماء السيد - لندن : أكرم برايتون وفادة ضيفه توتنهام عندما تغلب عليه 4 2 الخميس على ملعب فالمر في برايتون في ختام المرحلة التاسعة عشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وسجل جاك هينشيلوود (11) والبرازيلي جواو بيدرو (25 و76 من ركلتي جزاء) والاكوادوري بيرفيس إستوبنيان (63) أهداف برايتون، والارجنتيني أليخو فيليس (81) والويلزي بن ديفيس (86) هدفي توتنهام.

وضرب برايتون عصفورين بحجر واحد باستعادته نغمة الانتصارات بعد تعادلين وخسارة وفرمل الفريق اللندني وحرمه من الفوز الرابع تواليا واستعادة المركز الرابع من مانشستر سيتي حامل اللقب والفائز على مضيفه ايفرتون 3 1 الاربعاء.

وتجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة وتراجع الى المركز الخامس، فيما رفع برايتون رصيده الى 30 نقطة وصعد الى المركز السابع مؤقتا.

وكشر برايتون عن أنيابه منذ البداية بهجوم ضاغط وكاد يفتتح التسجيل عبر مهاجمه داني ويلبيك بتسديدة قوية بيمناه من مسافة قريبة أبعدها الحارس الايطالي غولييلمو فيكاريو إلى ركنية (5)، وأنقذ فيكاريو مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لويلبيك من مسافة قريبة في الدقيقة السادسة.

ونجح برايتون في افتتاح التسجيل بعد مجهود فردي رائع لبيدرو وتمريرة حاسمة الى الواعد هينشيلوود (18 عاما) داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية بيمناه تحت سقف المرمى (11).

وتابع فيكاريو تألقه بتصديه لتسديدة قوية من داخل المنطقة لبيدرو (17).

وحصل برايتون على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" اثر عرقلة ويلبيك من قبل الدولي السويدي ديان كولوشيفسكي بشده من القميص فانبرى لها بيدرو على يمين فيكاريو (24).

وحرم القائم الايسر المخضرم جيمس ميلنر من الهدف الثالث برده تسديدته القوية من خارج المنطقة (32).

وأنقذ فيكاريو مرماه مرة اخرى بتصديه لانفراد لبيدرو بعد خطأ للمدافع الاسباني بيدرو بورو (45).

وكاد البرازيلي ريشارليسون يدرك التعادل للضيوف بتسديدة خادعة من خارج المرمى ابعدها الحارس جايسون ستيلي ولامست القائم الايمن وتحولت الى ركنية لم تثمر (45+1).

وسدد ريشارليسون كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (54)، ثم تلقى اللاعب نفسه كرة خلف الدفاع داخل المنطقة من القائد الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون فسددها بجوار القائم الايسر (55).

وأهدر المدافع الدولي الايطالي ديستيني أوديجي فرصة التعادل عندما تهيأت أمامه كرة من مسافة قريبة سددها في الوهلة الاولى وارتدت اليه من المدافع لويس دانك فسددها مرة ثانية ابعدها الحارس ستيلي قبل ان يشتتها الدفاع (56).

ووجه إستوبنيان الضربة القاضية لتوتنهام بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة اثر كرة من ركلة ركنية انبرى لها ميلنر اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس فيكاريو (63).

وحصل برايتون على ركلة جزاء ثانية وبعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد اثر عرقلة البديل الإيرلندي إيفان فيرغوسون من البديل الارجنتيني لو سيلسو فانبرى لها بيدرو مجددا على يسار الحارس (76) رافعا رصيده الى سبعة اهداف هذا الموسم.

وقلص توتنهام الفارق بهدفين متأخرين للبديل فيليس بمتابعة لكرة لسون من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (81) والمدافع ديفيس براسية اثر تمريرة من بورو (86).