اتحاد إب يتسلّح بالإرادة في مواجهة أهلي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - يلعب فريق أهلي صنعاء مع نظيره اتحاد إب عصر اليوم الجمعة في الملعب الأولمبي بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت في مباراة الجولة ما قبل الأخيرة من مرحلة الإياب للدوري اليمني لكرة القدم



يتصدر الأهلي الملقب بالإمبراطور المجموعة الأولى بـ19 نقطة وهو أول فريق يتأهل للمربع الذهبي منذ الجولة الثالثة، بينما يحتل الاتحاد المعروف أيضا باسم "النسور" المركز الثالث بـ11 نقطة متساويا مع الهلال الساحلي لكنه يتفوّق عليه بفارق الأهداف.



لعب الأهلي ثمان مباريات فاز في ست منها وتعادل مرة وخسر مثلها وسجل 14 هدفا وعليه هدفين ليكون الأقوى في الهجوم والدفاع.



وبالمثل لعب الاتحاد ثمان مباريات فاز في ثلاث وخسر مثلها وتعادل مرتين وسجل ستة أهداف واستقبل مثلها.



وبناء على ما سبق، لا تمثل المباراة أهمية كبيرة للأهلي بعد تأهله لنصف النهائي وتفرده بالصدارة، لكن هذا لا يعني أنه لن يبحث عن الفوز، لأن الفريق يريد تأكيد جدارته وإظهار شخصية البطل المحتمل وتسجيل الأرقام الإيجابية، ولذلك يبقى المرشح الأبرز للفوز.



على العكس من ذلك، يسعى الاتحاد لخطف نقاط المباراة بأي ثمن لتعزيز حظوظه في التأهل للمربع الذهبي رغم قوة الخصم الذي فاز عليه ذهابا بهدف وحيد، واحتدام المنافسة على المركز الثاني المؤهل الذي يتمركز فيه حاليا تضامن حضرموت بـ15 نقطة.



ومن المرجح أن تكون المباراة ذات طابع هجومي منذ البداية، حيث سيحاول الاتحاد تسجيل هدف مبكر يعطيه الأفضلية مع الموازنة في الدفاع الجماعي لتجنب استقبال الأهداف.



وبالنسبة للأهلي فقد يلعب بأريحية أكثر وقد يكون له القدرة على التحكم في المباراة انطلاقا من عناصر قوته وحسم تأهله.



وحتى بعيدا عن المعطيات الحالية، يملك الأهلي أفضلية الفوز في تاريخ اللقاءات السابقة بالدوري، بعشرة انتصارات سجل فيها 36 هدفا، بينما فاز الاتحاد في أربع مباريات وسجل 21 هدفا، وساد التعادل بينهما في أربع مناسبات.

